Al via le opere di urbanizzazione Piano Insediamenti Produttivi a Scafati Salvati: Un risultato storico. Siamo la prima Amministrazione a dare concretezza al progetto del PIP

Sono partiti, ufficialmente, questa mattina,i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del Piano per gli insediamenti produttivi di via S. Antonio Abate (primo stralcio funzionale), il cui progetto definitivo-esecutivo era stato ammesso a finanziamento per un importo di 6.856.867 euro.

La ditta incaricata, la Tecnob srl, ha sottoscritto in data odierna il verbale di consegna dei lavori, con il Direttore dei lavori, ing. Angelo Maresca, alla presenza del Responsabile unico del procedimento, arch. Erika Izzo. L’apertura del cantiere è avvenuta alla presenza del Sindaco Cristoforo Salvati, dell’Assessore ai Lavori pubblici Alfonso Di Massa, del Consigliere delegato al Pip Giovanni Bottone e di altri amministratori comunali.

Il sindaco Salvati: “E’ un risultato storico. Diamo concretezza al progetto del PIP dopo trent’anni di attesa”

“E’ un risultato storico – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – che la città di Scafati attendeva da oltre trent’anni. Stiamo dimostrando che questa Amministrazione dà finalmente concretezza ai progetti di rilancio urbanistico ed economico del territorio, partendo proprio dall’area industriale di via Sant’Antonio Abate, destinata a diventare volano per la crescita economica ed occupazionale della città. Stiamo dando concretezza ai progetti per la realizzazione ed il rilancio delle opere pubbliche, utilizzando i finanziamenti assegnati all’Ente nel corso degli anni che le precedenti Amministrazioni non hanno mai avuto la capacità di utilizzare. Organizzeremo una manifestazione pubblica con la partecipazione di tutti gli imprenditori che hanno investito in questo territorio e che attendevano da anni il decollo della zona industriale di via S.Antonio Abate”.

Il progetto

Il progetto in questione, predisposto dai tecnici del Settore “Lavori pubblici e Manutenzione” ed inserito nell’elenco degli interventi finanziabili sulle risorse FSC 2014/2020 approvato dalla Regione Campania con decreto n.29 del 12/11/2018, era stato approvato con delibera di Giunta comunale n.7 del 27 gennaio 2021.

“Oggi – ha commentato l’Assessore ai Lavori pubblici, Alfonso Di Massa - la nostra Amministrazione ha raggiunto un altro importante traguardo, dando inizio ai lavori del Pip. E l'ennesima dimostrazione della concretezza dei fatti rispetto ai tanti scettici. Con l'avvio dei lavori del Pip iniziamo a dare risposte anche al mondo imprenditoriale per iniziare l'opera di rilancio economico ed occupazionale del nostro territorio. Il Pip è un'opera strategica per la crescita di Scafati. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato per arrivare a questo obiettivo e anche a tutti quelli che ci hanno contrastato affinché tutto ciò non si realizzasse. Noi continuiamo a fare il nostro dovere per dar vita ad una grande città”.

“Ringrazio – ha aggiunto il Consigliere delegato al Pip, Giovanni Bottone - pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo che rappresenta un punto di svolta per l’operato di questa Amministrazione, un traguardo centrato nonostante la diffidenza dei tanti detrattori. Un risultato che premia l’impegno ed il coraggio di chi, come me, partendo dal Sindaco Cristoforo Salvati, ha creduto che il progetto di rilancio del Pip potesse diventare realtà, per creare sviluppo e nuovi posti di lavori. Abbiamo lavorato tanto in questi anni per conseguire questo risultato, dando concretezza quanto lasciato incompiute dalle passate amministrazioni, tenendo fede agli impegni che abbiamo assunto con gli scafatesi.”.