La Costiera Amalfitana si sbriciola: altro smottamento a Maiori Distacco dal costone roccioso al confine con Cetara, in una zona particolarmente vulnerabile

Ancora una frana sulla Statale 163 Amalfitana: nella notte tra Natale e Santo Stefano si è registrato uno smottamento nel tratto tra Capo d'Orso e Maiori, all'altezza del cimitero. Si tratta dello stesso tratto dove lo scorso novembre si verificò un episodio simile.

Per fortuna al momento del cedimento non c'erano veicoli o persone in transito e dunque non ci sono state conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Anas, che hanno rimosso il masso ed i detriti e delimitato l'area. Istituito il senso unico alternato, poi la circolazione è tornata alla normalità già in mattinata.