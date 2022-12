Due piazze e 6 ore di spettacolo per il Capodanno ad Amalfi Fuochi d'artificio, folclore, artisti, performer e dj guest: torna il grande show NYE AMALFI

Due Piazze, sei ore di spettacolo, artisti, performer, dj guest e la magia dei fuochi d’artificio sul mare. La musica è pronta ad esplodere con NYE AMALFI, il Capodanno della Costa d’Amalfi. La notte di San Silvestro si illumina ad Amalfi, con il grande show che torna dopo due anni di stop causa pandemia, che si preannuncia come uno special event pronto a travolgere con il suo sound unico.

Sarà un Capodanno “happy” per brindare al 2023, all’insegna dell’allegria: si ballerà in Piazza Flavio Gioia e Piazza Duomo con tanta musica live e un cast straordinario che si alternerà sui due palchi, con dj personality di spicco del panorama dance nazionale, in un incrocio tra contemporaneità e recupero di suoni antichi della tradizione e, soprattutto, l’immancabile revival dedicato agli anni ’90, decennio di sperimentazione e avanguardie artistiche. E il primo gennaio appuntamento con il concerto con l’orchestra sinfonica in Arsenale.

Sarà una grande festa per vivere tutti insieme la notte più intensa dell’anno, promossa dal Comune di Amalfi.

“NYE AMALFi è il Capodanno punto di riferimento per tutta la Costa d’Amalfi. Una tradizione che prosegue da oltre 10 anni. Nel tempo si è ampliata, spostandosi su due piazze, in quelli che sono i luoghi simbolo di Amalfi – afferma l’assessore alla cultura Enza Cobalto – Il Capodanno è il momento centrale del nostro programma di eventi. Sarà una performance di grande emozione, che intende promuovere i grandi talenti artistici e i musicisti della nostra terra. Avremo grandi guest, voci soliste straordinarie, band che suonano dal vivo, folklore, ma anche i grandi classici napoletani che proiettano l’immagine di Amalfi nel mondo. Per brindare con gioia al nuovo anno. L’ingresso, come sempre, sarà gratuito come tutti gli appuntamenti promossi dall’Amministrazione comunale”.

NYE AMALFI: IL PROGRAMMA

Start in Piazza Flavio alle ore 23:00 dei 31 dicembre con l’intrattenimento e la conduzione di Marco e Raf, direttamente da Radio Kiss Kiss, mentre in consolle, a far vibrare la piazza sul mare trasformata in un dancefloor all’aperto sotto le stelle, in consolle Dj Eddie J Warner e Dj Fabio Anastasio, a cui è affidato il warm up per entusiasmare la platea.

A seguire, come da tradizione, la sfilata e l’esibizione del gruppo folk amalfitano “O Guagliunciello”, simbolo di portafortuna per il nuovo anno, tra canti popolari e strumenti tipici della tradizione in un recupero dei ritmi di ancestrali partenopei di putipù, triccheballacche, tammorre, castagnelle, tamburelli e scetavajasse, fino ad arrivare al countdown della mezzanotte in compagnia di Mary Boccia e Maurizio Dipino, che si alterneranno alla conduzione, e il suggestivo spettacolo dei fuochi pirotecnici sul mare.

MEZZANOTTE, FUOCHI PIROTECNICI, CAMBIO LOCATION

Dopo lo scoccare della Mezzanotte e lo scambio di auguri per il nuovo anno, lo spettacolo si trasferisce nel cuore di Amalfi, in Piazza Duomo, con la scenografia imponente della Cattedrale di Sant’Andrea e della scala monumentale illuminata, con la performance energica ed inconfondibile di Veronica Simioli e la sua band. È una fusione di stili quella che la cantante partenopea, nota al grande pubblico per la sigla del programma di Rai2 “MadeinSud”, proporrà nel suo live show. Un viaggio musicale tra classici della canzone napoletana che incontrano l’R&B, sonorità elettroniche dai beat coinvolgenti che spaziano tra il funky e l’house music degli anni Novanta, per poi ballare fino all’alba con il disco show che sarà animato dalla musica poliedrica del guest Dj Osso, che ha fatto girare i suoi dischi nei più importanti club e nella programmazione musicale di grandi network radiofonici, oggi fondatore di Radio Osso, dai Dj resident Filippo Di Costanzo, Alfonso Liguori, Andrea Pansa e Fabio Anastasio e dal gruppo Amalfi Friends composto da dj amalfitani, molto amati e apprezzati in tutta la Costa d’Amalfi, riusciranno a sorprendere il pubblico nel mash up esplosivo “Ho tanta voglia di ‘90”, con effetti scenici innovativi e giochi di luce per uno spettacolo unico, fino alle prime luci del nuovo giorno.

A fare da preview, dal pomeriggio del 31 dicembre, sfilerà per le strade e i vicoli di Amalfi a partire dalle 16:30 la tradizionale banda del Capodanno Folk Amalfitano.

IL CONCERTO DEL PRIMO GENNAIO

Domenica 1 Gennaio i festeggiamenti per il nuovo anno 2023 proseguono alle ore 11 all’antico Arsenale della Repubblica di Amalfi con “Gran Concerto di Capodanno” della S.C.S. International Harmonia Chamber Orchestra. In scena le armonie dei grandi capolavori della musica lirico sinfonica e la Canzone Classica Napoletana, con un repertorio che spazia tra Mozart, Strauss, Bizet, Rossini, Puccini, dalla marcia di Radetzky, al Don Giovanni, agli immancabili grandi classici ‘O Sole Mio e Torna a Surriento, richiesti fortemente dal pubblico di turisti internazionali appassionati di Amalfi e di Napoli.

Solisti il soprano Anna Corvino e il baritono Antonio Sarnelli de Silva, Direzione d’Orchestra Maestro Franco Vigorito, Direzione artistica Maestro Paolo Scibilia. Ad affascinare il pubblico la S.C.S. INTERNATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA & SOLOISTS, formazione di oltre 45 giovani orchestrali.

In contemporanea, dalle ore 11.30 del primo gennaio, la street parade dalla Valle dei Mulini con esibizione in Piazza Duomo della banda del Capodanno Folk Amalfitano, con replica il pomeriggio dalle ore 14.30, con partenza da Via delle Cartiere.