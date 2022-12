Valiante confermato presidente Cda del consorzio Valle dell'Irno Rieletti in consiglio d'amministrazione anche il sindaco di Mercato San Severino e Calvanico

Il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, è stato riconfermato presidente del Cda del Consorzio Sociale “Valle dell’Irno”. Rieletti in Consiglio di Amministrazione il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, e il sindaco di Calvanico, Franco Gismondi.

Le parole del presidente Valiante

“Ottimo il lavoro svolto fino ad ora - sottolinea Valiante – abbiamo dato una significativa svolta alle politiche sociali dell'Ambito. Continueremo a lavorare per implementare i servizi sul territorio e ad utilizzare al meglio tutte le opportunità che si presenteranno, a cominciare dal Pnrr, con importanti traiettorie di sviluppo, di innovazione sociale sia in termini organizzativi, sia di servizi socio-assistenziali, educativi e socio-sanitari da proporre al territorio e alle persone che quotidianamente accompagniamo con le nostre attività. Guardando ai più fragili ed alle loro famiglie, insieme al Cda porremo particolare attenzione anche alle esigenze nuove ed importanti che stanno emergendo come conseguenza del periodo di pandemia prima e della forte crisi economica attuale. Lavoreremo all'insegna della continuità, della collegialità e dell'impegno nei confronti dei soggetti più fragili".

"Il Consorzio sociale Valle dell’Irno – conclude Valiante - rappresenta oggi un modello organizzativo che ha rivoluzionato il modo di fare assistenza, con efficienza, efficacia e trasparenza. Obiettivo adesso è il completamento orario dei dipendenti e l'assunzione di nuove figure professionali richieste dal territorio”.