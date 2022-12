Protezione civile a Nocera Superiore: ecco 10 nuovi volontari Consegnati i decreti di ammissione dopo una specifica ed articolata formazione

Dieci nuovi volontari entrano a far parte del Nucleo Comunale di Protezione Civile di Nocera Superiore. Ieri sera, in aula consiliare, il primo cittadino, Giovanni Maria Cuofano, ha consegnato i Decreti di ammissione, giunti al termine di una specifica ed articolata formazione su procedure emergenziali, attività di primo soccorso, protocolli di comunicazione.

Le parole del sindaco Cuofano

«Questa cittadinanza attiva è un patrimonio di responsabilità e di partecipazione che diventa esempio per tanti altri

– dichiara Cuofano – nel percorso di comunità che stiamo portando avanti da tempo, siamo orgogliosi nel vedere la

risposta della società civile alle iniziative ed alle proposte dell’Amministrazione, come in questo caso, e siamo felici di

vedere che la risposta arriva da diverse fasce d’età unite dal desiderio di dare il proprio contributo alla crescita di

Nocera Superiore».

I nuovi volontari

Ecco i nominativi del nuovi volontari di P.C.: Luca Petrosino, Vito Metallo, Dorotea Grillo, Umberto Faiella, Anna Califano, Emilio e Antonio Taiani, Vincenzo Palmieri, Palmina Tagliaferro, Federico Di Marino.