Contrattualizzati trenta nuovi dipendenti al Comune di Scafati Formalizzate negli ultimi giorni le assunzioni. Il sindaco: "Un risultato storico”

Si sono concluse in data odierna le procedure per l’assunzione di trenta nuovi dipendenti del Comune di Scafati, previste dal piano triennale dei fabbisogni di personale ed autorizzate dalla COSFEL (Commissione per la stabilità degli enti locali).

Nello specifico, negli ultimi giorni, sono stati contrattualizzati sei istruttori direttivi amministrativi, un istruttore direttivo tecnico, quattro istruttori tecnici, cinque istruttori di vigilanza, quattro istruttori direttivi tecnici con specifica professionalità (ingegneri e architetti per i progetti del PNRR), quattro istruttori direttivi quali componenti dell’ufficio di staff del Sindaco, due operatori alla manutenzione stradale ed un sorvegliante (procedura di mobilità ex art. 34 bis del decreto legislativo 165/2001) e tre operatori amministrativi selezionati dal Collocamento Mirato di Salerno, a copertura della quota d’obbligo riservata a soggetti di cui all’art. 1 legge 68/1999.

Il sindaco Salvati: “E’ un risultato storico"

“E’ un risultato storico – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – Come Amministrazione ci siamo impegnati fin dal nostro insediamento per assicurare un ampliamento dell’organico dell’Ente, indispensabile dopo i pensionamenti degli ultimi anni, che hanno ridotto all’osso il numero di dipendenti, sui quali grava un carico di lavoro quotidiano considerevole. Stiamo riuscendo a dare una svolta in tal senso, dopo anni di blocco delle assunzioni. E’ davvero bello vedere tanti nuovi dipendenti negli uffici delle nostre sedi comunali. A loro rivolgo il mio personale in bocca al lupo, con l’augurio che possano avviare un percorso professionale stimolante e ricco di soddisfazioni. Continueremo su questa strada per superare l’annosa problematica della carenza di organico, che ha finora fortemente penalizzato l’attività amministrativa”.

“Siamo soddisfatti del risultato conseguito – ha aggiunto l’Assessore al Personale, Annunziata Di Lallo - Purtroppo non abbiamo potuto bandire concorsi pubblici gestiti dal Comune per il ritardo con cui la Cosfel ha autorizzato le 44 assunzioni che avevamo programmato. La nostra priorità resta per il prossimo futuro quella di bandire un concorso pubblico per valorizzare le professionalità presenti nella nostra città. Queste nuove assunzioni permetteranno di portare avanti il programma politico e di concludere tutte le procedure tecnico amministrative e le grandi opere pubbliche, pianificate da questa Amministrazione”