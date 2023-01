Il medico va in pensione, in 1800 restano senza assistenza a Palomonte Il sindaco Felice Cupo: «Stiamo lavorando per garantire l'assistenza sul territorio»

«I cittadini stiano tranquilli perché il Comune sta lavorando per incrementare il numero di medici di medicina generale operanti sul territorio». È quanto dichiara il sindaco del comune di Palomonte, Felice Cupo, all’indomani della notizia del pensionamento di uno dei medici di base operanti nelle varie località del territorio palomontese. Una situazione, quella della carenza di medici di medicina generale, che sta creando non pochi disagi tra i cittadini in un territorio che ad oggi conta circa 3950 pazienti e che, a seguito del pensionamento del sanitario, vede 1800 pazienti restare senza medico.

«Il nostro comune - sottolinea il primo cittadino - è stato individuato dall’Asl come zona carente di medici di base. Ho chiesto all’Asl di Salerno, nei vari incontri, che ho avuto -dice- di attivarsi immediatamente per la risoluzione del problema che rischia di mettere in difficoltà tutta la nostra comunità. La nostra amministrazione - chiosa il sindaco Cupo, che rassicura i cittadini - sta lavorando costantemente per risolvere, in tempi brevi, tale urgenza affinché Palomonte possa contare la presenza di altri medici di base sul territorio comunale ed evitare che i pazienti siano costretti a recarsi fuori paese per poter vedersi garantito un loro diritto».