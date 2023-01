Ordine degli Avvocati di Vallo, presentata la lista "Movimento Libera Avvocatura Le votazioni si terranno il 19 e il 20 gennaio

Il Movimento Libera Avvocatura scende in campo per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Vallo della Lucania. Si voterà il 19 gennaio dalle ore 10 alle ore 14 ed in prosecuzione il 20 gennaio dalle ore 9 alle ore 14.

La lista

I candidati sono: Michele Antonio Barbato, Giuseppe Amorelli, Marcello D’Aiuto, Cecilia Del Forno, Angela Del Verme, Massimo Farro, Elena Anna Gerardo, Pierluigi Guglielmotti, Simona Mazzeo, Iolanda Molinaro, Rodolfo Punzo.

Le dichiarazioni

«Il Movimento è nato per restituire lustro e prestigio all'Avvocatura del Foro di Vallo della Lucania attraverso la valorizzazione dei principi essenziali della professione Forense. Siamo professionisti di diverse specializzazioni ma uniti dal comune intento di lavorare a tutela dell'Avvocatura del Foro di Vallo della Lucania di oggi e di domani» il commento, a margine della presentazione.