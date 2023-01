Tutto pronto per la Notte Bianca a Sarno: 5 gennaio tra divertimento e shopping L'evento coincide con la partenza dei saldi invernali

Tutto pronto per la Notte Bianca del Commercio 2023 a Sarno. L'evento torna in concomitanza con la partenza dei saldi invernali: il 5 gennaio tanto divertimento e shopping tra le vie della città dell'Agro.

Proseguono gli eventi del ricco calendario allestito dall'Amministrazione Comunale. Saranno tanti gli eventi che caratterizzano la serata e che porteranno animazione, divertimento e musica, a partire dalle 18.30 e fino a notte inoltrata.

Saldi, shopping, animazione, spettacoli e gran finale in Piazza 5 Maggio con The Kolors in concerto. La serata sarà condotta da Pino Belmonte e Sara Lottadi di Radio Kiss Kiss.

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, la Notte Bianca del Commercio conferma il suo ruolo di evento cardine del Comune di Sarno, anche grazie alle tante iniziative messe in campo per far sì che i nostri concittadini, visitatori e turisti, possano trascorrere nella nostra Città una piacevole serata, abbinando lo svago e il divertimento con lo shopping dei primi saldi invernali, nella bella cornice del nostro centro cittadino, "cuore nevralgico" del commercio.

La Notte Bianca del Commercio coincide infatti con il primo giorno ufficiale di saldi invernali: i visitatori potranno così approfittare delle occasioni di fine stagione, con i negozi aperti, divertendosi e vivendo la città.

Il piano per la circolazione

In occasione della Notte Bianca del Commercio del 5 gennaio 2023, l'Amministrazione Comuinale ha istituito un servizio navetta gratuito con partenza dal Campo Sportivo “Felice Squitieri” al centro – città, dalle ore 19.00 fino alle ore 00.30, con corse di andata e ritorno.

Sarà inoltre possibile sostare nei parcheggi a Via Roma, con possibilità di lasciare il veicolo anche all’interno della Scuola Media Amendola, a Via Matteotti nell’area del Mercatino Rionale, nell’area antistante la Stazione delle Ferrovie dello Stato, fino ad esaurimento posti. Si consiglia l’uso dell’autovettura solo per motivi strettamente urgenti e necessari e con grandi distanze da percorrere.