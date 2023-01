Bancomat dismesso a Castellabate, il sindaco scrive all’istituto bancario L’Ente ha messo a disposizione anche delle proprietà comunali per spostare lo sportello

Anche il Comune di Castellabate alza la voce sulla dismissione del bancomat presente nella frazione Lago. Dopo il coro di proteste dei residenti, e non solo, l’Ente cilentano ha richiesto formalmente all’istituto bancario con apposita nota un chiarimento in merito e un cambiamento decisionale nel caso in cui si fosse deciso di interrompere tale servizio.

La richiesta

Allo stesso istituto bancario è stata proposta una fattiva collaborazione ipotizzando lo spostamento del bancomat in edifici di proprietà del Comune sempre siti in località Lago, al fine di scongiurare la dismissione di un importante servizio per la comunità locale e per i turisti.

La dichiarazione

«Questa mattina mi sono subito attivato inviando una nota all’istituto bancario, chiedendo formalmente di ripensare all’eventuale dismissione di questo servizio. Sarebbe davvero una scelta incomprensibile, proprio alla luce dell’importanza che esso ha per la popolazione che per i turisti. Perché quando un paese turistico viene privato di un servizio fondamentale, a rimetterne è l’intero territorio» il commento del sindaco, Marco Rizzo.