Grande successo per la Notte Bianca del Commercio a Sarno Migliaia di persone in città. Soddisfatta l'amministrazione: "Una serata che ha riacceso la vita"

Grande successo per la Notte Bianca del Commercio a Sarno. Migliaia di persone, provenienti anche da altre città, hanno festosamente invaso le strade del centro cittadino per assistere e partecipare agli spettacoli e agli eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Canfora.

Una grande area pedonale piena di musica, allegria, divertimento con i negozi aperti fino a tarda notte. Un’importante opportunità per valorizzare e rilanciare il commercio ed offrire una bella occasione di relax a migliaia di persone che hanno applaudito in Piazza Cinque Maggio gli Arteteca e il gruppo musicale "Siamo La Fam", che all'ultimo momento hanno sostituito i The Kolors che per problemi di salute hanno dovuto rinunciare ad esibirsi.

Evento di punta della serata (presentata da Pino Belmonte e Sara Lotta di Radio Kiss Kiss Italia) l'esibizione, appunto, degli Arteteca e della band "Siamo La Fam" , con il Dj Peppe Pinto, che hanno intrattenuto le migliaia di persone, soprattutto giovani, ma ad attrarre è stata anche la possibilità di trascorrere una serata in allegria e spensieratezza tra musica, street food di qualità, saldi e molto altro.

Una serata che ha riacceso la vita all'insegna dello stare insieme dopo due anni di stop per la pandemia.

Il commento dell'amministrazione

"Il successo della Notte Bianca del Commercio dimostra che siamo davvero sulla strada giusta mettendo insieme accoglienza, eventi, servizi e conferma che nei momenti più difficili bisogna reagire, mettersi in movimento, cercare in maniera intelligente di proporre delle novità.

Un doveroso ringraziamento va ai commercianti, a tutte le associazioni di volontariato, alle forze dell’ordine, ai vigili urbani, agli uffici comunali, ai tanti volontari, il cui contributo è stato fondamentale per la riuscita dell'evento, e a chiunque ha partecipato al successo della serata. Vedere Sarno animata da migliaia di persone, adulti e bambini, è stato davvero bellissimo. Come ci ha resi felici vedere le tante attività commerciali e di ristorazione lavorare moltissimo per l’occasione. Questi eventi, su cui noi abbiamo sempre puntato molto, mirano a far crescere il turismo di prossimità e l’economia locale in una città dalle enormi potenzialità che non ha nulla da invidiare a nessuno".