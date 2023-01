La scuola è chiusa per le vacanze, i docenti ridipingono i muri della palestra L'iniziativa dei prof di scienze motorie: un "tocco di colore" approfittando delle vacanze

La scuola è chiusa, ma un docente raramente va completamente in vacanza: il pensiero è sempre rivolto alle aule e agli alunni. E la testimonianza più autentica arriva da Sala Consilina: protagonisti dell'iniziativa, i docenti di scienze motorie dell'Istituto superiore "Marco Tullio Cicerone".

I prof della scuola valdianese, approfittando della pausa natalizia, si sono improvvisati... imbianchini. Samantha Durante, Annamaria Scala, Salvatore Belcastro, Antonella Morena hanno deciso di dare un "tocco di colore" alla palestra ITIS-MODA-IPSIA.

Lo ha reso noto lo stesso istituto di Sala Consilina: "Il proposito di rendere la palestra e gli ambienti attigui più luminosi, curati ed accoglienti ha richiesto un impegno non indifferente, ma alla fine il lavoro profuso dallo staff ha sortito grandi risultati - si legge sui social -. Si ringrazia la vicepreside Michelina Gasaro per il supporto, la dirigente scolastica Antonella Vairo, la segreteria, l'ingegnere Luigi Papaleo per la vigilanza alla sicurezza e i collaboratori scolastici".