A Capaccio Paestum un nuovo tetto per l'ex asilo Beatrice Belletti Consegnati stamattina i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino del tetto di copertura

di Antonio Vuolo

Sono stati consegnati stamattina i lavori di ripristino e di messa in sicurezza del tetto di copertura dell'edificio comunale adibito a infrastruttura sociale "Ex asilo Beatrice Bellelli", a Capaccio Capoluogo.