Un campeggio diffuso nel centro storico di Atena Lucana: c'è il bando Pubblicato l’avviso "Residenza di censimento" rivolto a giovani e professionisti

Realizzare un campeggio diffuso, all’interno del centro storico di Atena Lucana, attraverso l’utilizzo delle piazzette abbandonate e delle aiuole come piazzole per le tende. Pubblicato l’avviso pubblico “Residenza di censimento”, per

ricercare un gruppo di lavoro in grado di sviluppare il progetto di campeggio diffuso e attivare un processo di cura e

valorizzazione del borgo antico. L’idea è quella di poter coinvolgere i proprietari delle case a condividere temporaneamente alcuni servizi essenziali, per il campeggio: mettere a disposizione terrazzi e giardini, concedere l’uso del bagno, della corrente elettrica, dell’acqua o la preparazione della colazione.

Il bando

Il bando è rivolto a gruppi di lavoro composti da un minimo di tre persone, collettivi artistici, di ricerca e gruppi

multidisciplinari costituiti o costituendi in associazioni o imprese aventi i requisiti richiesti. I partecipanti possono essere

studenti, laureati, liberi professionisti, tuttavia è necessario che almeno un componente del gruppo abbia competenze in

discipline architettoniche e sia iscritto al relativo albo professionale.

Ogni gruppo deve ospitare almeno due componenti fra i 18 e i 36 anni di età e almeno due donne. - L’importo da assegnare è pari a €. 18.000,00, comprensivi di IVA, per una durata di 12 mesi.

Il progetto “Archivio Atena"

Il Bando è una delle attività previste dal Progetto “Archivio Atena”, progetto locale di rigenerazione culturale e sociale, vincitore dell’avviso pubblico “Attrattività dei borghi”, nell’ambito del PNRR M1C3, che ha come obiettivo la costruzione di un archivio di comunità finalizzato a censire e promuovere il patrimonio culturale locale. L’archivio di comunità si struttura attraverso la raccolta e digitalizzazione di fotografie e documenti, l’esecuzione di campagne fotografiche, la registrazione audio-visiva di racconti con la finalità di costituire più censimenti. Attraverso l’archivio di comunità si intende salvaguardare il patrimonio culturale in via di dispersione, generare altre esperienze progettuali, aiutare a sistematizzare la conoscenza.

Archivio Atena ha tre linee di azione principali attorno alle quali si sviluppano i progetti specifici: la formazione, il censimento del patrimonio culturale e naturale, le residenze artistiche e di studio.

La linea di azione del Bando si intitola “Residenze di censimento” e prevede un programma di diverse residenze indirizzate a gruppi di lavoro eterogeneo composto da artisti e studiosi. Ogni anno tutte le attività previste dal progetto Archivio Atena si realizzano attorno ad un tema di censimento scelto attraverso un percorso partecipato che coinvolge gli abitanti del paese e i partners di progetto.

Per il primo anno, il 2023, il tema di censimento individuato interesserà il patrimonio materiale del centro storico di Atena Lucana. In questo contesto nasce la call per la prima residenza con la proposta del campeggio diffuso, e un progetto di rigenerazione urbana.

Il Bando scade il 27 gennaio 2023. Info su https://archivioatena.com/bandi/ Per la partecipazione occorrerà redigere un progetto che dovrà tener conto di quattro elementi fondamentali: - una visione sul campeggio diffuso che integri ed espanda quella del Comune di Atena Lucana; - un evento di restituzione che preveda anche la realizzazione di un sistema di piazzole, che dovranno essere funzionali entro agosto 2023; - un progetto esecutivo entro il mese di marzo 2023; - garantire la presenza attiva in paese del gruppo selezionato, i cui termini di permanenza media saranno stabiliti nel contratto di assegnazione.