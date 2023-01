Opere pubbliche in corso a Pellezzano: lavori a Coperchia e Capezzano Arrivano le nuove giorstrine, una dog area e una casa dell'acqua e la macchina mangia plastica

Pellezzano punta sulle opere pubbliche. Sono iniziati questa mattina i lavori di istallazione delle nuove giostre nell’area a verde attrezzato che l’Amministrazione ha voluto riqualificare e valorizzare alle spalle della storica Fontana del crocevia a Coperchia.

Attenzione anche agli amici a quattro zampe. Sempre in mattinata ha preso il via l’installazione dei giochi per gli amici a quattro zampe adiacente il parcheggio via L. Cacciatore per la seconda “Dog Area”.

Nei prossimi giorni si procederà anche con il completamento dell’area destinata alla nuova Casa dell’Acqua e con l’installazione della nuova macchina Mangia Plastica a Capezzano.

"Si precisa che i lavori hanno avuto un rallentamento sia per i nuovi allacci elettrici che per il reperimento di alcuni materiali e tecnologie per il momento storico che si sta attraversando", ha spiegato l'amministrazione.