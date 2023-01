Scuola elementare intitolata alla piccola Caterina D'Alessio a Capaccio Paestum La struttura educativa sorge in località Laura

Stamattina, dopo un lungo iter burocratico, è stata intitolata la scuola elementare che sorge in località Laura a Caterina D’Alessio, una bimba morta 12 anni fa proprio mentre frequentava quella scuola.

Il commento del sindaco

«In genere strade, piazze, scuole vengono intitolate a persone che nella loro vita hanno avuto la possibilità di lasciare il segno attraverso le loro gesta. Oggi, invece, abbiamo intitolato una scuola a una bambina che, strappata a questo mondo a soli 9 anni, la vita non ha avuto modo di viverla. Ecco, la speranza è che la sua storia sia un insegnamento per i bimbi che ogni mattina leggeranno questa targa. Amare la vita: questo ci insegna la storia di Caterina. Un insegnamento per certi aspetti ancora più grande rispetto a quello che arriva da quanti hanno avuto la possibilità di fare la storia» le parole del sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri.