Un nuovo stallo autobus per gli studenti di Nocera diretti a Fisciano La soddisfazione del Comune: una buona notizia per i nostri ragazzi

Una buona notizia per gli studenti universitari di Nocera Inferiore diretti a Fisciano. È stato istituito dalla Polizia municipale uno stallo di sosta per gli autobus in via Atzori, in prossimità dell’intersezione con via Fucilari. La misura serve ad ottimizzare i servizi della linea n. 81 “Fisciano Università – Nocera”, andando incontro alle esigenze di trasporto degli studenti residenti a Nocera Inferiore.

«Una collaborazione proficua per un servizio necessario per gli studenti universitari che saranno agevolati dalla nuova fermata a Nocera Inferiore, grazie ad un lavoro sinergico con Busitalia Campania», dichiara l’assessore Clara Cesareo.

«Un provvedimento indispensabile per i nostri universitari, che avrà un riflesso anche sulla viabilità e il traffico. Un ringraziamento al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e al presidente della IV Commissione regionale Trasporti, Luca Cascone, che hanno sollecitato l’interlocuzione con Busitalia. Dobbiamo spronare i cittadini all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, come scelta ecosostenibile e anche come soluzione per mitigare il traffico». ha commentato il sindaco Paolo De Maio.