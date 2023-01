Ricoveri in barella all'ospedale di Nocera Inferiore: l'appello dei sindacati La segnalazione della Cisl Fp di Salerno

Ancora criticità nell'agro, ricoveri in barella per carenza di posti, all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Lo denunciano il coordinatore Area Centro Nord e il coordinatore dei Giovani per la Cisl Fp di Salerno, Andrea Pastore e Federico Ferrara. Segnalati disagi in Neurologia, Urologia, poi anche in Medicina e Chirurgia. Caos anche al pronto soccorso. Appello da parte dei sindacati perché la situazione si risolva al più presto.

L'appello dei sindacati

"Non è la prima volta che il presidio ospedaliero nocerino si trova a fronteggiare una situazione di questo tipo ma questa volta i reparti interessati sono troppi e sarebbero quelli di Neurologia, Medicina, Chirurgia ed Urologia nonché il Pronto Soccorso con collocazione dei pazienti nei corridoi in assenza di fonti di ossigeno nonché di fonti di energia per utilizzo di elettromedicali e da stanotte è stato interessato anche il reparto di Nefrologia e Gastroenterologia per cui un utente è stato ricoverato e collocato nel corridoio collegato ad una bombola di ossigeno. Tale pratica lede ogni forma di diritto fondamentale dell’ammalato per non parlare del mancato rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché della normativa anti incendio incalzano – i dirigenti sindacali della CISL funzione pubblica. E’ noto come queste condizioni di promiscuità e di aumento di carico di lavoro possano indurre gli Operatori Sanitari ad errori di varia natura che oltre a mettere in pericolo la salute del paziente, li espongono a notevole responsabilità di carattere giuridico per colpa grave. Siamo consapevoli degli sforzi quotidiani della Direzione Sanitaria del presidio ma chiediamo un urgente intervento sulla particolare situazione determinatasi da parte della Direzione Strategica Aziendale ipotizzando anche di ripristinare le attività ordinarie ante Covid ovvero il vecchio modello organizzativo del presidio ospedaliero di Scafati, struttura integrata in una visione dipartimentale complessiva nel Dipartimento Emergenza Accettazione (DEA) di Nocera-Scafati- Pagani conclude il Segretario Provinciale della CISL FP di Salerno – Alfonso Della Porta -, atteso che i ricoveri in barella sono illegittimi e che l’emergenza pandemica è terminata. Ci auguriamo che nel breve periodo la ASL avvii il confronto sulla nuova programmazione aziendale poiché è urgente ridisegnare le attività integrandole in una nuova riorganizzazione della rete territoriale e di quella dell’emergenza urgenza".