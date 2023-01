Al Comune di Castel San Giorgio 12 tirocinanti nell'ambito del progetto L.I.F.E Andranno a supportare il lavoro della macchina comunale

Hanno preso regolare servizio presso il Comune di Castel San Giorgio i primi 11 tirocinanti individuati a seguito di bando pubblico promosso dal Piano di Zona S01_1 che raggruppa i comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte e Castel San Giorgio.

Si tratta di 11 persone rientranti nelle categorie individuate dal progetto I. T. I. A., intese territoriali di inclusione attiva.

A spiegare la misura di intervento ed il grosso impegno profuso dall'ente è direttamente il sindaco Paola Lanzara:

«Siamo riusciti, grazie all'ottimo lavoro svolto dall'assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano, ma anche grazie alla macchina comunale, a non vanificare una progettualità importante, a sostegno delle fasce più deboli.

In un primo momento il bando promosso dal Piano di Zona S01_1 era rivolto al mondo dell' imprenditoria, ma non avendo ricevuto adesioni, rischiavamo di perdere non solo il finanziamento ma soprattutto l'occasione per queste 11 persone, che tra qualche settimana diventeranno 12, non solo di fare un percorso di formazione e di inclusione, ma anche di ottenere una retribuzione. Per il nostro Comune si tratta di 12 persone che andranno a supportare il lavoro della macchina comunale ma che non incideranno in alcun modo sulle casse comunali. Un'occasione che non potevamo lasciarci sfuggire, visti soprattutto i tempi che stiamo vivendo e le difficoltà che tante famiglie, tanti giovani stanno affrontando", ha spiegato la fascia tricolore.

"Le 12 figure, appartenenti anche alle categorie protette, forniranno il loro lavoro in diversi settori della macchina comunale. Abbiamo personale a servizio del locale cimitero, - spiega Paola Lanzara - altri a supporto di Polizia locale e servizi sociali, alcuni coadiuveranno il lavoro dei dipendenti pubblici presso la sede principale di Piazza Amabile ed altri ancora saranno destinati alle attività presso Palazzo e Villa Calvanese. Insomma un'occasione importante per l'ente che per i prossimi 9 mesi potrà contare su queste nuove figure ma anche per i tirocinanti che avranno la possibilità di acquisire competenze che potranno poi mettere a frutto, in un prossimo futuro, per l'inserimento nel mondo del lavoro. A tutti loro voglio dare il mio benvenuto, a nome di tutta l'Amministrazione comunale di Castel San Giorgio, nella nostra macchina comunale, augurandogli buon lavoro, sapendo che profonderanno il massimo impegno. Uomini e donne, giovani e meno giovani, che saranno a servizio della nostra Castel San Giorgio»-ha concluso Paola Lanzara. Il progetto delle I. T. I. A. avrà una durata di 7 mesi per le categorie protette ed invece di 9 mesi per tutti gli altri", le parole della sindaca Lanzara.