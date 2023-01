Boom di visitatori al Parco dei Dinosauri di Capaccio Paestum Oltre 13mila presenze nel primo mese di apertura

La fine delle festività natalizie coincide con il bilancio del numero di presenze al Parco dei Dinosauri di Capaccio Paestum: sono oltre 13.000 i visitatori che in un mese dall’apertura e, in particolare durante le festività natalizie, hanno visitato l'area. A visitare la grande mostra dedicata ai Dinosauri e alla Preistoria, allestita presso il Parco Urbano “La Collinetta”, nel centro cittadino di Capaccio Scalo, sono state in particolare le famiglie con bambini che, complice il clima mite e soleggiato, hanno fatto un vero e proprio viaggio giurassico nel tempo e nello spazio.A beneficiare della presenza dei molti turisti è stato l’intero territorio comunale con la propria rete di attrazioni culturali, turistiche, paesaggistiche e gastronomiche; positivi anche i bilanci economici per le varie attività economiche locali.

La novità

Tenuto conto del successo dell’iniziativa e nell’ottica di una diffusione sempre più ampia e capillare della Cultura tra le giovani generazioni, l’Amministrazione della Città di Capaccio Paestum, retta dal Sindaco Alfieri, d’intesa con la Società Start Innova e con l’Associazione Hermes, ha concesso l’ingresso gratuito al Parco dei Dinosauri a tutti i bambini della scuola dell’infanzia e primaria del Comune che visiteranno la mostra, in gruppi organizzati e accompagnati dai docenti.

L’idea è quella di far compiere ai piccoli fruitori un vero e proprio “Viaggio nel tempo” che parte dalla Preistoria, attraversa la storia di Poseidonia Paestum con una visita al Parco Archeologico dove è possibile usufruire di un servizio guida, anch’esso messo a disposizione gratuitamente dal Comune, fino ad arrivare al Rinascimento attraverso la visita, sempre con ingresso gratuito, alla mostra “Cento Capolavori Italiani del Rinascimento: una Mostra Impossibile”, allestita presso gli spazi del NEXT Ex Tabacchificio fino al 15 marzo 2023. Il Parco dei Dinosauri, che resterà aperto fino al prossimo autunno, è dunque, insieme all’area archeologica e al museo di Paestum e alla mostra sul Rinascimento, una meta ideale anche per le gite scolastiche, un luogo dove è possibile integrare e approfondire i temi storici sviluppati in classe durante l’anno, anche attraverso la partecipazione a laboratori didattici diversificati per fasce di età.