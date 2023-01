Passaggio a livello di via Roma a Sarno: sindaco chiede la messa in sicurezza Inviata una nota a Eav e Regione: "Negli ultimi mesi numerosi guasti. Ripristinare sorvegliante"

Passaggio a livello di Via Roma a Sarno: il sindaco Canfora e l'assessore ai trasporti Viscardi chiedono la messa in sicurezza e il ripristino del sorvegliante.

La nota

Con una nota inviata ai vertici dell'Eav e alla Regione Campania, l'amministrazione cittadina ha segnalato che:

"Negli ultimi mesi si sono verificati numerosi guasti al passaggio a livello di Via Roma, che hanno determinato il blocco delle sbarre nella fase di chiusura, con conseguente attraversamento del treno a sbarre aperte, senza alcuna protezione per i veicoli e i passanti, mettendo a rischio la loro incolumità.

In alcuni casi, i residenti di Via Roma hanno segnalato anche la mancata accensione del semaforo, la chiusura del passaggio a livello per ore, a volte con una sbarra aperta e una chiusa, determinando un traffico intenso ed il blocco degli autobus di linea".

Tali episodi sono stati segnalati più volte ai tecnici dell'Eav e il continuo ripetersi dei guasti preoccupa l'Amministrazione Comunale, in quanto Via Roma costituisce un'arteria principale e fondamentale.

"Il passaggio a livello è molto vicino a scuole, supermercati, al Commissariato di polizia, alla stazione ferroviaria di Trenitalia, oltre ad essere la strada in cui transitano tutti gli autobus di BusItalia", aggiungono dall'amministrazione.

Preoccupati per l'incolumità dei propri cittadini, il Sindaco Canfora e l'Assessore Viscardi chiedono il ripristino immediato del sorvegliante nonché la messa in sicurezza del passaggio a livello per evitare il ripetersi di guasti o incidenti.