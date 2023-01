Bancomat dismesso a Castellabate, la banca: «Agevolazioni per i residenti» La chiusura dello sportello rientra nel piano di razionalizzazione che l'istituto sta facendo

Dopo la dismissione dello sportello Bancomat nella frazione Lago, a Castellabate, è arrivata anche la nota dell’istituto di credito BCC Buccino Comuni Cilentani, per specificare che la chiusura dello sportello rientra «nell’ambito di un articolato piano di razionalizzazione che la BCC sta realizzando».

La proposta

L'istituto si è detto disponibile ad applicare una scontistica per residenti della frazione Lago per incentivare l’uso diretto del bancomat come metodo di pagamento.

La nota della banca

«Nell'ambito del Comune di Castellabate, la banca rende fruibile il servizio mediante l'utilizzo di altri cinque bancomat, ubicati in varie località sul territorio ed anche in prossimità della suddetta frazione Lago» ha specificato l'istituto di credito, aggiungendo che «Il Comune di Castellabate rappresenta, per la nostra Banca - talvolta anche a discapito delle mere ragioni di conto economico - il Comune dotato di maggiori apparecchiature bancomat, attesa la sua vocazione prettamente turistica».

La notizia della chiusura, nei giorni scorsi, aveva causato non pochi malumori tra i residenti, e non solo. Il primo cittadino, Marco Rizzo, ha scritto una nota alla BCC così come ha fatto la stessa cosa il consigliere di minoranza Domenico Di Luccia.