Si è insediato al Comune di Scafati il Commissario Prefettizio Antonio D’Acunto Riunione in Comune per la mitigazione degli effetti derivanti dal maltempo

Nella giornata odierna si è insediato al Comune di Scafati il dott. avv. Antonio D'Acunto, nominato Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione della città.

Nato a Salerno nel 1954, il dott. Antonio D'Acunto si è laureato in Giurisprudenza, con lode, e successivamente specializzato in Diritto Amministrativo. E' abilitato all'esercizio della professione legale. Nominato Prefeto nel 2008, ha ricoperto, dal 1 settembre dello stesso anno, l'incarico di Presidente della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone - per le richieste di asilo territorialmente competenti per le regioni Calabria e Basilicata.

Dal 30 dicembre 2009 al 4 gennaio 2015 ha svolto l'incarico di Prefetto della provincia di Latina. Dal 5 gennaio 2015 al 10 gennaio 2016 ha svolto le funzioni di Prefetto di Potenza. Dall'I1 gennaio 2016 al 31 marzo 2021 ha svolto le funzioni di Prefetto di Ancona.

II Prefetto D'Acunto è autore di varie pubblicazioni in materie giuridiche. E docente presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione nelle materie del diritto amministrativo. Ha collaborato con l'Università Politecnica delle Marche, facendo parte dell'Osservatorio sulla Legalità Economica e i Diritti fondamentali (OLED). Collabora. inoltre, con l'Università Tor Vergata di Roma nell'Osservatorio sulle materie del bullismo e del disagio giovanile.

E' insignito di numerose onorificenze tra cui Grande Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.

II Prefetto D'Acunto rivolge il suo più cordiale saluto alla cittadinanza di Scafati

Precipitazioni atmosferiche, riunione in Comune

Il Commissario Prefettizio Antonio D'Acunto ha tenuto, in data odierna, una riunione in Comune con i dirigenti responsabili dei settori competenti (Ambiente, Polizia Municipale, Manutenzioni e Urbanistica) per la mitigazione degli effetti derivanti dalle piogge che si sono abbattute in questi giorni sul territorio comunale.