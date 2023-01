Recupero ambientale dell'ex cava di Lavorate a Sarno: l'incontro preliminare L'obiettivo è quello di restituire alla comunità un luogo per anni abbandonato nel degrado

Recupero ambientale ex cava di Lavorate: si è svolto questa mattina l'incontro preliminare a Palazzo San Francesco alla presenza del Sindaco di Sarno Giuseppe Canfora e quello di Nocera Inferiore Paolo De Maio, presente insieme al presidente del Consiglio Comunale Antonio Alfano.

L'incontro

Obiettivo della riunione preliminare di questa mattina, restituire ai cittadini l'ex cava di Lavorate, un luogo per anni abbandonato nel degrado e nell'incuria, attraverso un progetto di riqualificazione e messa in sicurezza del Comune di Sarno già finanziato con i fondi del PNRR.

L'incontro preliminare di oggi, a cui erano presenti l'Assessore al Demanio e Patrimonio del Comune di Sarno, Eutilia Viscardi, i tecnici dell'ufficio PNRR di Palazzo San Francesco, e i tecnici dell'ufficio tecnico di Nocera Inferiore, ha avuto per oggetto gli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione e rifunzionalizzazione della cava dismessa di Lavorate, posta al confine con il territorio di Nocera Inferiore, e che vede i due Comuni di Sarno e Nocera Inferiore impegnati in un'azione sinergica finalizzata appunto a restituire alla comunità un luogo per anni abbandonato nel degrado e nell'incuria.