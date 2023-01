Agropoli meta preferita per le vacanze dai turisti svizzeri Il dato è emerso dal Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze

Agropoli è tra le mete preferite per le vacanze 2023 dai turisti svizzeri. La città cilentana è stata selezionata come destinazione "Special Guest" alla edizione 2023 del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze.

Le parole dell'assessore Apicella

«Sono state selezionate dal comitato organizzativo (e dagli stessi visitatori della fiera attraverso un questionario) alcune destinazioni che saranno un valore aggiunto per l'evento, sia per la loro offerta turistica, sia per l’indiscussa bellezza: Agropoli possiede tutte le caratteristiche che i turisti svizzeri ricercano - spiega l'assessore al Turismo, Roberto Apicella - Da assessore al Turismo sono onorato di quanto appreso direttamente dall'ente organizzatore di uno dei più importanti appuntamenti turistici internazionali.

Il lavoro sta cominciando a portare i frutti».