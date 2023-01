Il parco giochi Pollicino di Baronissi si trasferisce in via Einaudi Sarà l'area giochi più grande della città: l'inaugurazione entro un paio di mesi

Chiude da oggi "Pollicino" al largo "tre pizzi" di Baronissi. Il parco-giochi per i più piccini si traferisce alla via Einaudi (quartiere Nuova Irno) in una bella area piu sicura, più ampia, più salubre con tante nuove attrazioni e divertimenti e una comoda accoglienza anche per le famiglie.

Sarà il parco-giochi più grande della città con moderne giostrine, in uno spazio destinato allo svago e al divertimento per i piu' piccoli.

I lavori di realizzazione sono in corso, inaugureremo il nuovo giardino-giochi entro un paio di mesi, entro l'inizio della primavera.

Lavori anche nell'area "tre pizzi"

L'area dei "tre pizzi" dismessa sarà invece destinata a importanti lavori stradali e di arredo urbano, in prosecuzione e in contiguità con "la città della medicina" che dovremo consegnare alla città il prossimo autunno.