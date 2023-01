La Filca Cisl Salerno apre una nuova sede a Sarno Marchesano e Vicinanza: “Sarà una nuova casa dei lavoratori a disposizione dell’intera comunità”

La Filca Cisl Salerno apre una nuova sede in provincia di Salerno. L'inaugurazione è fissata per domani, venerdì 27 gennaio inaugurazione, a Sarno, in via Provinciale Giovanni Amendola n. 3.

La nota del segretario responsabile Peppe Marchesano ed il responsabile dell’area nord Giuseppe Vicinanza

"Continuiamo così ad affrontare al meglio le tante vertenze del comparto edile, rafforzando sempre di più la nostra presenza sul territorio, convinti che solo così saremo in grado di offrire servizi e tutele ai lavoratori, guidare i tanti giovani all’inserimento nel settore”, hanno spiegato il segretario responsabile Peppe Marchesano ed il responsabile dell’area nord Giuseppe Vicinanza. Ed aggiungono: “Quello edile, è un settore che attraverso politiche adeguate volte a garantire salute, sicurezza e formazione può dare opportunità dignitose di lavoro. La nuova sede di Sarno sarà soprattutto luogo di ascolto e

di confronto per affrontare le tante sfide per il rilancio del settore in tutto l’agro nocerino sarnese. Sarà necessario

utilizzare e sfruttare al meglio tutte le risorse messe a disposizione dal Pnrr, a cominciare dalla messa in sicurezza e riqualificazione del territorio e dello sviluppo infrastrutturale”.

Nella nuova sede sarà presente anche uno sportello di consulenza legale al servizio dei lavoratori.

“L’apertura della sede vuole testimoniare il forte legame tra il sindacato e la comunità di Sarno e l’agro nocerino-sarnese in

generale”, aggiunge Silvio Santoro operatore della Filca e figura presente sul del territorio. “Sarà una nuova casa dei lavoratori a disposizione dell’intera comunità”, dichiarano Marchesano e Vicinanza. Ed aggiungono: “Continueremo a costruire nuove case per i lavoratori, dove far sentire la vicinanza del sindacato e non farli mai sentire soli”.

All’ inaugurazione oltre ai tanti delegati e militanti sarà presente una delegazione dell’Atletico Vitalica squadra di calcio a cinque che milita nella serie C2. Oltre ad esser una squadra e anche un’associazione sportiva che porta avanti il messaggio di sport sano e di uguaglianza.