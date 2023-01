Il Comune di Nocera Superiore aderisce allo stralcio delle cartelle esattoriali L'Ente rinuncia agli interessi ed alle sanzioni per i tributi non regolarmente versati

Il Comune du Nocera Superiore è tra quelli che hanno aderito allo stralcio delle cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro, relative al periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, rinunciando agli interessi ed alle sanzioni per i tributi non regolarmente versati entro i termini così come agli interessi sulle multe in violazione del Codice della strada.

L'agevolazione è prevista nella Legge Finanziaria anche per i debiti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con la possibilità di rateizzare gli importi fino a 18 rate e può essere utilizzata sia per tributi locali come Imu e Tari sia per sanzioni al Codice della strada.

Le categorie che non rientrano nella misura

Non rientrano nella misura relativa allo stralcio le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea

- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti

- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna

- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.