Dal Comune di Amalfi una nuova sede per l’Associazione Pensionati Sabato 28 gennaio 2023 si inaugura il nuovo spazio nel cuore della città

Una nuova sede per i pensionati di Amalfi: più dignitosa, più accogliente e soprattutto più accessibile rispetto alla vecchia collocazione. Ubicata al centro della città, nei locali un tempo occupati dall'ex Azienda di Soggiorno e Turismo, la nuova sede dei pensionati, per volere dell'Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano, è dotata di tutti i comfort: nuove suppellettili, impianti di ventilazione e di aerazione di ultima generazione e un accesso indipendente. I locali, posti a livello stradale, e accessibili dal cortile che sorge tra la chiesa di San Benedetto e il Palazzo di Città, vedranno l’inaugurazione sabato 28 gennaio 2023 alle ore 11:30 alla presenza delle autorità civili e militari.

Il commento del sindaco Milano

«Un altro obiettivo per favorire la socializzazione nella nostra comunità è stato raggiunto. - dichiara il Sindaco Daniele Milano - Lo abbiamo coltivato giorno dopo giorno: dall’idea di destinare locali maggiormente accessibili per i nostri anziani, all’iter di autorizzazione ed esecuzione dei lavori finanziati con fondi di bilancio comunale. Il biennio pandemico ha tolto a tutti la gioia di stare assieme, in particolare alle persone più fragili. Per questo motivo oggi siamo doppiamente felici e ancora più determinati a compiere ulteriori passi, già programmati, per consentire l’aggregazione dei cittadini e delle realtà sociali di Amalfi»..

La decisione di trasferire la nuova sede dei pensionati di Amalfi è maturata da tempo ed è stata ufficializzata con la prima delibera di giunta del 2023, con cui l'Amministrazione Comunale ha disposto il trasferimento dai vecchi locali, disagevoli in quanto posti al terzo piano del palazzo San Benedetto, a quelli recentemente ristrutturati e rimodernati grazie a una serie di interventi che hanno riguardato non solo gli ambienti ma anche il rifacimento di tutti gli impianti. Il locale all’ingresso sarà utilizzato per attività di front office di interesse collettivo, mentre il salone interno ad uso esclusivo dell’associazione pensionati “Orizzonti Sereni”.

Soddisfatto il presidente dell'associazione pensionati, Alberto Alfieri

«È un sogno che diventa realtà - dice il presidente dell'associazione pensionati Orizzonti Sereni, Alberto Alfieri - Siamo purtroppo chiamati quotidianamente a confrontarci con la solitudine che rischiava di prolificare se non avessimo avuto l'opportunità di poter svolgere le attività associative in una sede più accessibile. L'Amministrazione Comunale e in particolare il Sindaco Daniele Milano, hanno compreso la necessità di prevedere un cambio di residenza della sede. E sono rimasto sorpreso dalla disponibilità ma soprattutto dell'assunzione di un impegno che è stato rispettato. È una grande emozione poter contare sui nuovi locali, dotati di tutti gli arredi e di facile accesso. Per questo siamo grati al Sindaco e all'Amministrazione. Abbiamo realizzato un sogno che ci dispiace non condividere con i tanti amici che per un motivo o per un altro non potranno partecipare alla cerimonia di inaugurazione».