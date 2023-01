Polizia Municipale in festa nel Cilento per il patrono San Sebastiano Martire I festeggiamenti si apriranno ad Agropoli con la Santa Messa e continueranno a Castellabate

Polizia Municipale in festa per il suo Santo Patrono. Al via i festeggiamenti in occasione di San Sebastiano Martire il prossimo sabato 28 gennaio. Una ricorrenza annuale per celebrare il Santo protettore delle Polizie Municipali d’Italia, e tutti gli agenti per l’impegno quotidiano nei confronti della cittadinanza e territori.

Il programma

Un ricco programma che quest’anno si aprirà ad Agropoli con la Santa Messa e continuerà nel pomeriggio a Castellabate con la suggestiva benedizione dei veicoli e dei gonfaloni in Piazza Lucia. A seguire in sala consiliare si svolgerà il convegno "C.C.N.L. del comparto Enti Locali con approfondimenti alle problematiche inerenti la Polizia Locale" con l'intervento dei responsabili delle organizzazioni sindacali provinciali. Due municipalità e due comunità unite in questa giornata nel nome del Santo Protettore per celebrare questo importante e nevralgico nucleo operativo quotidianamente attivo sul territorio, coinvolto nella salvaguardia e tutela dell’incolumità pubblica.

Tante le autorità civili e militari che parteciperanno a questa manifestazione di grande rilievo per Castellabate ed Agropoli, insieme alle rispettive amministrazioni comunali e ai tanti comandi delle Polizie Municipali della Campania.

Il comandante Di Biasi: "Una ricorrenza che ci ricorda il valore del nostro ruolo spingendoci a fare di più"

“La nostra Castellabate ospiterà le importanti celebrazioni in onore di San Sebastiano Martire organizzate insieme al Comune di Agropoli. Una ricorrenza che ogni anno ci permette di ringraziare la Polizia Municipale per il servizio reso. Un ringraziamento sentito verso tutti gli agenti che ogni giorno sono al nostro fianco, sono nostri collaboratori e si impegnano con costanza e determinazione a tutelare e proteggere sia noi che la nostra amata Castellabate” afferma il sindaco Marco Rizzo.

“Questa ricorrenza così importante ci ricorda il valore del nostro ruolo spingendoci ogni giorno a fare di più con la stessa determinazione, impegno e amore per la nostra comunità e il nostro territorio. Saremo sempre pronti ad operare per la collettività, garantendo concreto supporto, nella costante salvaguardia e tutela della pubblica sicurezza e di ogni singolo cittadino di Castellabate” dichiara il comandante della Polizia Municipale Carmine Di Biasi.