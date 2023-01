La prestigiosa scuola di formazione "Corrado Academy" arriva nel Vallo di Diano Nasce a Sala Consilina il polo di formazione d'eccellenza nel settore dell’acconciatura ed estetica

La prestigiosa scuola di formazione "Corrado Academy" arriva nel Vallo di Diano. Verrà inaugurato domenica 29 gennaio, alle ore 17, il nuovo polo formativo a Sala Consilina, in località Quattro Querce, all’interno del Palazzo Greco.

Si tratta di un polo di formazione di eccellenza nel settore dell’acconciatura, dell’estetica e della cura della persona, ma anche nel mondo della comunicazione pubblicitaria e visiva che ormai impera nell’era digitale.

È un brand conosciutissimo e sinonimo di qualità quello della Corrado Academy, forte dall’esperienza e dalle competenze accumulate in anni di lavoro sul territorio da tre generazioni di imprenditori e operatori della bellezza e della cura della persona, in tutte le sue sfumature. Un risultato prestigioso, ottenuto dall’Academy grazie alla ventennale esperienza della Corrado Group, creata e diretta da Orazio Corrado, attualmente affidata all’amministratore delegato del gruppo Gaetano Corrado e al Direttore Creativo Massimiliano Corrado.

La nuova sede del Vallo di Diano punta ad essere il fiore all’occhiello della Corrado Academy. Le numerose aule, i laboratori e le sale sono state progettate e realizzate per offrire spazi innovativi e avanzati al servizio degli studenti. Inoltre, la disposizione degli spazi comuni nella Corrado Academy vuole favorire l’interazione degli allievi delle diverse aree, affinché possano cooperare nella realizzazione di progetti comuni, stimolando così non solo la creatività, ma anche la consapevolezza del proprio ruolo di futuro professionista.

Corrado: "Un nuovo polo per evitare l’emigrazione culturale e formativa, e favorire la nascita di piccoli imprenditori"

«La motivazione che ci ha spinti ad aprire una nostra sede a Sala Consilina - spiega Orazio Corrado - è legata all’esigenza di favorire la professionalizzazione dei ragazzi e delle ragazze del Cilento e Vallo di Diano per evitare non solo l’emigrazione culturale e formativa, ma soprattutto per favorire la nascita di piccoli imprenditori ed imprenditrici che vogliono operare e crescere qualitativamente sul proprio territorio. Infatti la Corrado Academy, nel suo percorso formativo, integra la conoscenza della materia di studio con lo sviluppo della capacità imprenditoriale, espressione della condivisione di un nostro sogno: essere tutti insieme protagonisti del futuro di quei ragazzi e ragazze che rappresenteranno e costruiranno il domani.

Un’altra ragione che ci ha incoraggiati a creare un nuovo polo formativo nel Vallo di Diano – aggiunge Corrado - è legata all’esigenza di sposare la visione imprenditoriale del compianto Dott. Angelo Greco, che ringrazio per aver creduto in me sin dall’inizio della nostra conoscenza e quella dell’Avv. Nicola Senatore, che ringrazio altrettanto per aver creduto, con sensibilità e orgoglio, nel nostro progetto, dandoci la possibilità di operare all’interno del Palazzo Greco».