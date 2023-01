Nel Cilento la festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale Festeggiamenti in sinergia tra i Comuni di Agropoli e Castellabate

Il 28 gennaio torna la festa di San Sebastiano, patrono della Polizia municipale. Quest’anno i festeggiamenti per onorare tale ricorrenza hanno visto la collaborazione tra il Comune di Agropoli e il Comune di Castellabate. «Torna l’appuntamento con i festeggiamenti per San Sebastiano – dichiara il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi – una occasione buona anche per ringraziare per il lavoro che quotidianamente svolgono i caschi bianchi sul territorio. Una ricorrenza che vedrà la partecipazione, tra gli altri, dei Comandi afferenti i Comuni dell’Unione Paestum Alto Cilento».

Le voci

«A causa della pandemia – afferma il comandante della Polizia locale di Agropoli, maggiore Antonio Rinaldi - per due anni non è stato possibile festeggiare la ricorrenza di San Sebastiano, il Santo Patrono della Polizia Municipale. Quest’anno, in collaborazione con il comandante della Polizia locale di Castellabate Carmine Di Biasi, nonché con le rispettive amministrazioni comunali, abbiamo ritenuto riprendere la celebrazione di questa importante ricorrenza per gli uomini in divisa delle Polizie locali d’Italia, a testimonianza dell’impegno e dei sacrifici profusi dall’intera categoria quotidianamente».

«La nostra Castellabate ospiterà le importanti celebrazioni in onore di San Sebastiano Martire organizzate insieme al Comune di Agropoli. Una ricorrenza che ogni anno ci permette di ringraziare la Polizia Municipale per il servizio reso. Un ringraziamento sentito verso tutti gli agenti che ogni giorno sono al nostro fianco, sono nostri collaboratori e si impegnano con costanza e determinazione a tutelare e proteggere sia noi che la nostra amata Castellabate» afferma il sindaco Marco Rizzo.

«Questa ricorrenza così importante ci ricorda il valore del nostro ruolo spingendoci ogni giorno a fare di più con la stessa determinazione, impegno e amore per la nostra comunità e il nostro territorio. Saremo sempre pronti ad operare per la collettività, garantendo concreto supporto, nella costante salvaguardia e tutela della pubblica sicurezza e di ogni singolo cittadino di Castellabate» dichiara il comandante della Polizia Municipale Carmine Di Biasi.

Questo il programma:

Sabato 28 gennaio ore 15, accoglienza in Piazza Vittorio Veneto ad Agropoli, sistemazione dei veicoli e registrazione dei partecipanti.

Alle 16 trasferimento presso la chiesa Madonna di Costantinopoli, nel centro storico di Agropoli, per la Santa Messa in onore di San Sebastiano, patrono della Polizia municipale, celebrata da don Carlo Pisani.

Ore 17.15 trasferimento con i veicoli di servizio a Santa Maria di Castellabate con raduno in Piazza Lucia. Alle 18, ci sarà la benedizione dei veicoli di istituto e dei gonfaloni comunali a cura di don Roberto Guida.

Seguirà, nell'Aula consiliare del Comune di Castellabate, il saluto dei sindaci e dei comandanti dei due Comuni ospitanti e di altre autorità presenti, quindi il convegno sul nuovo Ccnl del comparto enti locali con approfondimenti alle problematiche inerenti la polizia locale, con l'intervento dei responsabili delle organizzazioni sindacali provinciali.

Alle 20.30 ritrovo conviviale presso un locale del posto