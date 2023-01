Lavori di impermeabilizzazione nelle scuole del comune di Castellabate Nei prossimi giorni verranno ultimati anche i lavori nei plessi di San Marco e Castellabate

Iniziati i lavori di impermeabilizzazione degli edifici scolastici di Santa Maria, Castellabate capoluogo e San Marco. Interventi necessari, mirati a rimuovere l’umidità presente, a preservare gli ambienti da infiltrazioni di acqua e contrastandone l’ulteriore formazione, lesiva per persone ed ambienti stessi.Nei prossimi giorni verranno ultimati anche i lavori nei plessi di San Marco e Castellabate. L’azione costante di prevenzione e sicurezza negli ambienti scolastici continua con fondi del bilancio comunale pari a 34.760,00 euro grazie a questi interventi specifici che garantiranno lo svolgimento delle lezioni in ambienti più salubri.

I commenti da Palazzo di Città

«Alcuni edifici scolastici presentavano tracce evidenti di umidità e infiltrazioni, potenzialmente lesive della salute degli alunni e del personale scolastico. Per questo, attingendo dai fondi comunali, abbiamo deciso di intervenire per risolvere quanto prima le criticità presenti. La sicurezza negli ambienti scolastici continuerà ad essere una delle nostre priorità» afferma il sindaco Marco Rizzo.

«La nostra attenzione verso la scuola sarà rivolta a mantenere alti i livelli di prevenzione e sicurezza al suo interno. Questi interventi erano necessari non solo per il decoro degli edifici, ma soprattutto per tutelare e salvaguardare la salute dei ragazzi e di tutto il personale scolastico» afferma l’assessore Antonio Florio.