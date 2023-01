Al via la progettazione del nuovo trincerone a Cava de' Tirreni "Un'opera fondamentale per il completamento del decongestionamento della SS18, attesa da 40 anni"

È stata aggiudicata la gara per la progettazione esecutiva dell'opera di prolungamento del trincerone da via Atenolfi a Via Santoriello a Cava de' Tirreni.

Si tratta, per il sindaco Servalli, di "un'opera fondamentale per il completamento del decongestionamento della statale 18 attesa da 40 anni".

La presentazione

Il prossimo martedi 31 gennaio, alle ore 10, a Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'importante opera viaria in attuazione della delibera CIPE 54/2016 risorse FSC 2014/2020 di 3.703.770,16 euro, che è propedeutica alla realizzazione della nuova bretella viaria che dalla località Tengana, alla porta sud della città, permetterà di congiungersi direttamente a via Santoriello e quindi alla porta nord del territorio cavese, bypassando il traffico cittadino.

Alla presentazione parteciperanno il Sindaco Vincenzo Servalli, il vicesindaco Nunzio Senatore, Luca Cascone Consigliere regionale, Presidente della IV Commissione Consiliare Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti, l'arch. Emilio Maiorino in rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa per la progettazione esecutiva, composto da: RPA srl - Perugia - (Mandataria); COOPROGETTI Soc. Coop. - Gubbio (Pg); (Mandante); EMILIO MAIORINO & PARTNERS srl - Cava de’Tirreni - (Mandante), che illustreranno la progettazione e la successiva realizzazione dell'opera.