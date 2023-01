Laviano isolata a causa di una frana: la denuncia di Europa Verde Verdi "Enormi disagi per residenti e studenti"

Da oltre una settimana il comune di Laviano è isolato a causa di una frana che ha reso inutilizzabile la strada provinciale SSP 381. Anche la strada provinciale SSP 32, che raggiunge l'abitato di Santomenna, è stata interessata da due frane di notevole portata, tanto da essere interdetta al traffico di mezzi pesanti.

Con apposita ordinanza del comune di Laviano il traffico degli automezzi leggeri, da e per Laviano è stato dirottato su una strada interpoderale.

La denuncia di Rocco Falivene, membro dell'Esecutivo Provinciale di Europa Verde - Verdi di Salerno

Una situzione difficile per i cittadini come deuncia in una nota Rocco Falivene, abitante di Laviano, membro dell'Esecutivo Provinciale di Europa Verde - Verdi di Salerno.

"È inutile dire, quello che appare chiaro a tutti, ma è ignorato dall'Ente Provincia, e che si è creato a causa della mancanza di interventi di messa in sicurezza della strada provinciale SSP 381, che gli abitanti di Laviano sono costretti a vivere un enorme disagio.

Gli studenti iscritti negli istituti scolastici, ubicati in altre cittadine, sono costretti, o meglio sono costretti i loro genitori, a causa dell'impossibilità dei mezzi pubblici di raggiungere l'abitato, a percorrere di buon'ora (alle 6:00 del mattino) la strada interpoderale, per raggiungere il luogo scelto come sosta dei bus adibiti anche al trasporto scolastico. Il disagio si manifesta naturalmente anche al rientro dalla scuola. E’ opportuno precisare che la strada interpoderale utilizzata, per le sue condizioni, per la forte pendenza e per la sua larghezza, non può essere utilizzata in entrambi i sensi di marcia, per la qualcosa è stata munita di semafori che consentono l'utilizzo alternato dei due sensi di marcia. Oltre agli studenti ed ai cittadini tutti, chi subisce notevoli danni dalla inutilizzabilità della SSP 381 sono le numerose aziende di allevamento, quelle agricole e quelle boschive.

In effetti le aziende agricole non possono rifornirsi del fieno e dei mangimi necessari per alimentare il bestiame, così come le aziende boschive non hanno la possibilità di trasferire la legna tagliata presso le segherie. Anche le imprese edili stanno subendo disagi non potendosi rifornire dei materiali necessari a loro occorrenti. Appare evidente che lasciare isolato un intero territorio, senza intervenire con immediatezza, getta più di un dubbio sul senso di responsabilità che dovrebbe animare l'Ente Provincia. Ente, che avrebbe il dovere istituzionale, in casi del genere di intervenire con la massima celerità, per strappare dall'isolamento i cittadini di Laviano.

Per le considerazioni formulate non si spera, Ma si attende un immediato intervento, anche al fine di dimostrare che i cittadini dell'alta Valle del Sele non sono considerati “cittadini di serie B” conclude Falivene.