Approvati due progetti nelle frazioni di Lavorate ed Episcopio a Sarno Via libera dal Consiglio Comunale ai due importanti provvedimenti proposti dall'amministrazione

Buone notizie per Sarno, ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato due importanti provvedimenti proposti dall'Amministrazione Canfora riguardanti le frazioni di Lavorate e di Episcopio.

Con i soli voti favorevoli della maggioranza, il Consiglio Comunale ha approvato la variante semplificata al PUC (Piano urbanistico comunale) per la realizzazione nella frazione di Lavorate di un progetto di bonifica idraulica per mitigare il rischio di allagamenti. Il progetto, redatto dal Consorzio di Bonifica e finanziato dalla Regione Campania (importo di 2 milioni di euro), prevede il ripristino del canale "Colatore Ceci" e la realizzazione di un invaso di laminazione.

Nella stessa seduta, il Consiglio Comunale, con i voti favorevoli della maggioranza e dei consiglieri di minoranza Giovanni Montoro, Sebastiano Odierna e Antonello Manuel Rega, ha approvato la variante semplificata al PUC per la realizzazione di un parcheggio in Piazza Duomo ed una rotatoria in località Episcopio grazie ai fondi del PNRR (importo di 800 mila euro) richiesti e ottenuti dal Comune di Sarno.