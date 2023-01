Degrado e discariche lungo gli argini del fiume Sele: l'ira del sindaco Conte Il primo cittadino di Eboli contro gli incivili: "Continueremo una lotta senza quartiere"

Contro gli incivili il sindaco di Eboli, Mario Conte, promette una "lotta senza quartiere". Il duro sfogo del primo cittadino arriva a seguito dell'ennesima denuncia sul degrado scoperto lungo gli argini del fiume Sele.

La fascia tricolore si è infatti recato in prima persona nei luoghi dove le guardie giurate del WWF Italia insieme ai volontari del WWF Silentum hanno individuato le mini discariche.

"Numerose ed inaccetabili", questo il suo commento.

L'ira del sindaco Conte contro gli incivili

"Non finirò mai di dirlo né di condurre una battaglia in tal senso: dobbiamo abituarci a vivere lo spazio pubblico come qualcosa che ci riguarda, il nostro territorio come un patrimonio da custodire", ha scritto sui social il primo cittadino, condividendo alcuni scatti di quanto è stato scoperto.

Molti dei rifiuti abbandonati sono risultati provenire da attività edili, officine meccaniche, gommisti.

"Parte dei essi sono stati repertati e, tramite i numeri seriali presenti, sarà possibile risalire a chi ha illegalmente compiuto questi scempi all’interno dell’area protetta. - ha fatto sapere la fascia tricolore - La zona sarà monitorata ancora di più dai volontari dell’associazione, anche con l’ausilio di fototrappole che aiuteranno nelle indagini per risalire alle generalità degli incivili".

"Per pigrizia, per maleducazione, per ignoranza si creano gravissimi danni ambientali a molti che potrebbero essere evitati. Forse non possiamo più cambiare la mentalità di alcuni, ma possiamo promettere loro una lotta senza quartiere. E’ quello che stiamo portando avanti da tempo ed è quello che continueremo a fare con maggior forza", le parole del sindaco Mario Conte.