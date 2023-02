Il Comune di Castellabate all'assemblea Anci sulla scuola L'iniziativa si è svolta presso la stazione marittima di Napoli

Anche il Comune di Castellabate ha preso parta, stamattina, all'assemblea generale organizzata dall'Anci sulla scuola. L'incontro si è svolto a Napoli, alla stazione marittima, alla presenza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Il futuro della scuola pubblica in un confronto aperto e franco tra governo regionale e Comuni con la partecipazione diretta degli operatori scolastici. Una battaglia per l’effettiva valorizzazione dell’autonomia didattica, di ricerca e di gestione degli istituti scolastici che i Comuni del meridione devono intraprendere insieme per salvaguardare la scuola pubblica soprattutto al sud.

La delegazione cilentana

Anche Castellabate, rappresentato dal sindaco Marco Rizzo e il consigliere Raffaele Di Gregorio, ha partecipato a questo importante convegno per poter tutelare l’istruzione pubblica seriamente compromessa dai numerosi tagli apportati soprattutto alle piccole realtà.

«E’ necessario mobilitarci perché il nostro comune, così come tante altre piccole realtà meridionali, non vengano travolte da tagli sull’istruzione pubblica. I nostri giovani devono avere le stesse possibilità e gli stessi diritti di formarsi come tutti gli altri ragazzi, a prescindere dall’appartenenza geografica» afferma il sindaco Marco Rizzo.

«La nostra amministrazione ha da sempre dato priorità alla scuola perché parte fondamentale della società. Per poter formare i futuri cittadini del mondo non possiamo in alcun modo tralasciare la scuola ma dobbiamo continuare ad investire su di essa per nuovi progetti e attività didattiche» dichiara l’assessore Marianna Carbutti.