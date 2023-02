Castellabate presenta il nuovo logo per i 900 anni Lanciato lo spot per celebrare l'importante ricorrenza

Lanciato lo spot “Castellabate, una storia lunga 900 anni” per presentare il logo e marchio unico che che apre e accompagnerà l’intera campagna pubblicitaria per i 900 anni di Castellabate. L’intero comune, con le sue frazioni, con i suoi incantevoli scorci, le sue stradine, panorami mozzafiato tra verde e blu, continua a raccontare la sua storia anche dopo 900 anni. Un’incredibile e lunga storia che parla di noi, del nostro popolo, dei nostri predecessori, dei nostri coetanei e della nostra progenie. Un indissolubile legame tra passato, presente e futuro che trova la sua massima espressione nell’immagine di un bisnonno, simbolo del passato, mentre cammina facendo strada alla sua nipotina, simbolo del presente e del futuro, proprio lì dove tutto è iniziato: il Castello. Ad accompagnare le già suggestive immagini, le frasi fulcro dell’intera narrazione..

Gli eventi

Con la creazione del logo ufficiale e marchio unico, parte ufficialmente la grande macchina organizzativa per i 900 anni di Castellabate. Semplice nella sua forma stilizzata ma significativa e di grande impatto identificativo, il nuovo logo è stato realizzato da Emanuele Giaimo e dal competente Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Castellabate e nasce da una forte sinergia con le giovani risorse di indirizzo politico e gestionale, operanti nel settore. Il nuovo logo e marchio unico accompagnerà tutta la comunicazione mediatica e pubblicitaria dell'evento storico internazionale che vedrà Castellabate, protagonista nel mondo.

I commenti

«Castellabate 900 1123-2023 sarà il grande punto di rilancio nel campo turistico e culturale per la nostra bellissima terra fondata proprio con la costruzione del Castrum Abbatis, il 10 ottobre 1123 ad opera dell' Abate Costabile e il Duca Guglielmo I il Normanno» afferma il Sindaco Marco Rizzo.

«Sarà proprio il Castello dell'Abate con la sua corte interna, la sua maestosità storica, le sue aree espositive, il principale attrattore culturale dei 900 anni di Castellabate» afferma l'Assessore alla Cultura Luigi Maurano.

«L'intero territorio dal Tresino a Licosa, nei suoi tanti angoli meravigliosi, legati alla storia locale ed al mare, fonte immensa di storia: il Laris , l'antico approdo Lu Traviersu, i Borghi marinari, la Torre del Pagliarolo, il Pozzillo, la Baia di Oliarola, sarà il palcoscenico naturale per i tanti eventi organizzati in collaborazione con l'entusiasmo di tutti; dovrà essere la festa nella festa che spaziera' in tanti settori che hanno caratterizzato e scandito la storia del nostro territorio. 900 anni di Castellabate, 1123-2023, la Storia, la Nostra» dichiarano i Consiglieri delegati Clemente Migliorino e Gianmarco Rodio.