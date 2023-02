Una sezione della Lega Navale a Castellabate: presentazione a palazzo di città L'evento in programma abato 11 febbraio presso la sala consiliare "C.Grande"

Sarà presentata, domani (11 febbraio), alle ore 11:00, presso la sala consiliare "C. Grande", la sezione di Castellabate della Lega Navale Italiana. Guidata dal suo presidente Marco Mansueto, ha come obiettivo principale la diffusione tra i giovani dell’amore e della cultura per il mare, nonché la salvaguardia e tutela degli ambienti marini.

Le dichiarazioni

«La presentazione ufficiale della delegazione Lega Navale di Castellabate va a suggellare il profondo e secolare legame che la nostra terra ha con il mare. Dobbiamo continuare a promuovere e tutelare il nostro bellissimo patrimonio naturalistico in cui abbiamo il privilegio di vivere. I giovani devono conoscere la nostra storia e le nostre origini, ed esse sono indissolubilmente legate al mare» afferma il Sindaco Marco Rizzo

«Ringraziamo l’amministrazione comunale e il sindaco Marco Rizzo che ci ha dato la possibilità di presentare nella Casa Comunale la Delegazione Lega Navale Italiana di Castellabate, ente pubblico associativo senza scopo di lucro, tra le cui attività principali si annoverano il rispetto e la cultura del mare, nonché le attività ad esso collegate. La Lega Navale di Castellabate non poteva non essere presente a Castellabate, uno dei borghi più belli d’Italia che vanta una bellissima riserva naturale, da ventiquattro anni bandiera blu e che rientra nell’Area Marina Protetta» evidenzia il presidente della Lega Navale di Castellabate, Marco Mansueto.