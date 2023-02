Ciliegia Bracigliano IGP, apre uno sportello dedicato ai produttori Lo sportello servirà le circa 200 aziende interessate alla produzione

E' in programma per venerdì 17 febbraio, alle ore 10, presso la sede del GAL Terra è Vita (Bracigliano – piazza Libertà) l'inaugurazione di uno sportello dedicato ai produttori della Ciliegia di Bracigliano che necessitano di assistenza per poter certificare le loro produzioni con il marchio IGP riconosciuto dall’Unione europea.

All’incontro prenderanno parte il presidente Gal Terra è Vita, Francesco Gioia, il sindaco di Bracigliano, Gianni Iuliano, il presidente del comitato promotore, Antonio Calvanese e il presidente di Confagricoltura Salerno, Antonio Costantino.

Lo sportello servirà le circa duecento aziende interessate alla produzione della 28esima DOP/IGP della Campania, con l'obiettivo di potenziare commercialmente il comparto e valorizzare un territorio, quello della Valle dell'Irno e del Montorese, composto da 14 Comuni delle province di Salerno (Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Cava de' Tirreni, Fisciano, Mercato San Severino, Pellezzano, Roccapiemonte) e Avellino (Contrada, Forino, Montoro, Moschiano).