Bretella autostradale Agropoli-Eboli, progetto importante per Castellabate Il sindaco: "Non possiamo rinunciarci"

Con Delibera del 15/02/2023 il Consiglio comunale di Castellabate ha voluto esprimere all’unanimità una forte volontà ed adesione al progetto per la realizzazione della bretella autostradale Agropoli - Eboli.

Si tratta di un collegamento stradale veloce tra autostrada A2 e la variante SS 18 che potrebbe ridurre notevolmente i tempi per raggiungere l’accesso diretto ai collegamenti autostradali.

Un progetto che potrebbe offrire reali benefici ai tanti piccoli comuni penalizzati dalla mancanza di infrastrutture funzionali e di rilievo.

Le parole del sindaco di Castellabate

“E’ un progetto importante a cui Castellabate non può assolutamente rinunciare. Attualmente questa carenza di collegamenti diretti con gli accessi alla rete autostradale costringe i nostri turisti a viaggi di lunghe ore anche per semplici spostamenti". A dirlo è il sindaco Marzo Rizzo che continua: " Una meta a siffatta vocazione turistica deve poter vantare infrastrutture funzionali e di rilievo, di collegamento con tutti i paesi vicini., soprattutto nei mesi di maggior affluenza turistica dove i tempi di percorrenza aumentano notevolmente. Ovviamente, a trarne reali benefici saranno non solo i residenti che vivono più a sud di Salerno che quotidianamente sopportano il disagio per raggiungere Battipaglia, ma anche i tanti turisti che vengono nelle nostre zone a trascorrere le loro vacanze, e che sono costretti a fare file interminabili sia in accesso che in uscita sulla SS 18 da Battipaglia – Agropoli. Non è più tollerabile una simile situazione” conclude il sindaco Marco Rizzo.