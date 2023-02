Amministrative Scafati: torna in corsa Aliberti, il centrodestra si spacca Noi Moderati ufficializza il sostegno all'ex sindaco. Fratelli d'Italia punta sull'uscente Salvati

Rischia di spaccarsi il centrodestra in vista delle prossime elezioni Amministrative nel comune di Scafati. Dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per le dimissioni presentate dalla maggioranza dei consiglieri, la città dell'Agro tornerà al voto in primavera.

Fratelli d'Italia ha già annunciato che il candidato sindaco sarà l'uscente Cristoforo Salvati. Ma negli ambienti del centrodestra avanza anche il nome di Pasquale Aliberti, ex sindaco di Scafati e storico esponente di Forza Italia. In attesa di capire quali saranno le mosse degli azzurri, ad uscire allo scoperto sono stati i rappresentanti di Noi Moderati che hanno annunciato il sostegno proprio a Pasquale Aliberti.

Il coordinatore provinciale Luigi Cerruti, in una nota, ha fatto sapere di essere «già al lavoro per offrire le migliori energie a quella che si appresta ad essere una delle competizioni elettorali più sentite per Scafati che oggi fa i conti con il commissariamento». «Pasquale Aliberti è il candidato giusto per dare slancio e dignità alla città. Aliberti negli anni ha dimostrato grande coerenza politica, capacità amministrativa. Sempre dalla parte dei suoi concittadini, non si è mai sottratto ai suoi doveri. Siamo pronti a lavorare per una città che può essere valorizzata al massimo per offrire il meglio alla sua comunità, soprattutto ai più giovani che oggi hanno bisogno di punti di riferimento e di un futuro concreto», ha dichiarato Luigi Cerruti. «Siamo pronti a confronti e un dialogo serrato per far sì che il centrodestra possa presentarsi unito perché è proprio l'unità il nostro punto di forza», ha concluso il coordinatore provinciale di Noi Moderati.