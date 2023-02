Si ribalta uno dei carri allegorici del carnevale di Maiori, sfilata posticipata L'incidente durante le operazioni di manovra: nessun ferito. L'evento si terrà nel pomeriggio

Un po' di paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Questa mattina uno dei carri allegorici allestito per la sfilata lungo le strade di Maiori si è ribaltato.

L'incidente è avvenuto durante le operazioni di manovra: per fortuna, però, non si registrano feriti né danni significativi. In ogni caso si è deciso di annullare la sfilata in programma questa mattina, ma l'appuntamento è solo rimandato.

Gli organizzatori della manifestazione hanno infatto dato appuntamento a residenti e turisti della Costiera Amalfitana nel pomeriggio.