Colpita da un malore ad Agropoli, salvata grazie alla celerità della Croce Rossa L'episodio è accaduto durante la sfilata dei carri allegorici

Colpita da un malore, salvata grazie alla celerità della macchina dell'emergenza-urgenza della CRI. A complicare il tutto, il fatto che il malore è stato accusato durante la sfilata dei carri allegorici di Agropoli, non facilissimo da raggiungere data la folla di persone per strada. Una donna di 45 anni circa è stata salvata grazie alla prontezza del personale della Croce Rossa, Comitato di Agropoli e del Cilento (presidente Gianna Infante), che stava prestando il servizio di assistenza al carnevale agropolese. La donna ,dopo le prime cure del caso, è stata poi affidata al personale medico del 118, intervenuto, come da prassi, per l'ospedalizzazione.

Il commento del sindaco

«Esprimo un plauso alla CRI per l'intervento compiuto ieri, durante la sfilata dei carri allegorici, nell'ambito della 50esima edizione del Carnevale di Agropoli, che ha portato a salvare la vita ad una donna. La prontezza, conoscenza e il saper fare degli operatori in campo, sono una garanzia a tutela della salute. Da sempre al fianco del Comune di Agropoli durante le manifestazioni che si organizzano, ringrazio davvero la presidente Gianna Infante e tutti gli operatori per la disponibilità. Colgo l'occasione di ringraziare anche i carabinieri, operatori di polizia locale di Agropoli e di Capaccio Paestum, polizia provinciale, gruppo locale di protezione civile, associazione nazionale carabinieri e tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell'evento» ha detto il sindaco Roberto Mutalipassi.