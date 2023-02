Baronissi, Fratelli d'Italia si riorganizza e punta alle Amministrative 2024 Il neo coordinatore cittadino ha nominato i responsabili del circolo e dei dipartimenti tematici

Dopo aver celebrato il congresso cittadino che ha confermato Tony Siniscalco alla guida del partito, Fratelli d'Italia Baronissi ha dato un'accelerata decisa alla riorganizzazione del partito sul territorio. In mattinata il coordinatore cittadino ha, infatti, provveduto a nominare i responsabili del circolo e dei dipartimenti tematici. Un chiaro segnale di come il partito di Giorgia Meloni stia già lavorando in vista delle elezioni Amministrative in programma nel 2024 a Baronissi. "Uomini, donne e giovani del territorio dediti all’impegno nel sociale: competenze e percorsi personali diversi, ciò che accomuna questi patrioti è la passione, la voglia di mettersi in gioco per la crescita e il benessere della comunità a cui appartengono", le parole del coordinatore Tony Siniscalco. "Uno spaccato della società civile che intende vigilare ove necessita e proporre attività e progetti migliorativi , affinché Baronissi ritorni protagonista del suo futuro".

Di seguito l'elenco dei responsabili del circolo e dei dipartimenti tematici:

Vice Coordinatore: Guido Scarano

Responsabili organizzazione: Giuseppe Napoli e Domenico Apicella;

Responsabili comunicazione: Carmela Falco e Francesco Esposito

Responsabili amministrativi e segreteria: Claudia Napoli e Amalia Salvati

Responsabili tesseramento: Gerardo Del Regno e Rosa Infante

Responsabile Giovani: Carmine Rago

Presidente Onorario: Franco Russo

Dipartimenti e laboratori tematici