Allerta meteo, annullata l'ultima sfilata dei carri allegorici di Maiori Il provvedimento deciso dal Comune, ma l'evento tornerà nella due giorni in programma a maggio

L’allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale costringono gli organizzatori del Gran Carnevale di Maiori ad annullare l’ultima sfilata dei carri allegorici. La decisione è stata assunta nel primo pomeriggio di concerto con il centro operativo comunale.

L’evento, giunto quest’anno alla sua 49esima edizione, tornerà in primavera con un doppio weekend: 6 e 7 e 13 e 14 maggio. In queste date i carri allegorici realizzati dai mastri cartapestai torneranno a sfilare sul Lungomare così come accadde lo scorso anno quando la manifestazione, complice il rinvio dettato dall’escalation di contagi da Covid19, ebbe un forte ritorno di immagine soprattutto tra i turisti presenti in Costiera.

«L’edizione sperimentale di maggio scorso ci ha suggerito di pensare a una finestra estiva del Carnevale - ricorda il sindaco di Maiori, Antonio Capone -. E abbiamo definito una ripetizione anche per questo 2023. Daremo vita a un "Maggio Maiorese" perché intendiamo far conoscere il nostro evento di punta ai turisti che arrivano in Costiera. L’appuntamento di primavera si svolgerà anche grazie al forte del riscontro dello scorso anno. Sarà una vetrina per Maiori ma soprattutto per i maestri cartapestai che stanno portando avanti da generazioni questa tradizione coinvolgendo anche i bambini delle scuole. Perché tenerla in vita significa assicurare un futuro a questa manifestazione che il prossimo anno spegnerà le cinquanta candeline», le parole del sindaco.

Dedicata alla salvaguardia degli oceani e del pianeta, in linea con l’agenda 2030 Unesco per lo sviluppo sostenibile, la 49esima edizione del Gran Carnevale Maiorese saluta anzitempo il periodo di quaresima, complice l’annunciato maltempo di domani, e dà appuntamento, dunque, a maggio quando i cinque carri allegorici torneranno a sfilare per le vie della città.