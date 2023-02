Aggredito il comandante della polizia locale di Scafati, denunciato un 40enne Capezzuto: Grave condanna per i fatti accaduti. Tutelare chi ogni giorno é in strada per la legalitò

di Federica Inverso

La FP CGIL esprime piena solidarietà e vicinanza al Comandante della Polizia Locale di Scafati Salvatore Dionisio.