Mercato San Severino in festa per i 100 anni di nonna Anna Il messaggio del sindaco: "Ha occhi vispi, grinta da vendere e tanto ancora da insegnarci"

Mercato San Severino in festa per i 100 anni della signora Anna Alfano. La donna, residente nella frazione Lombardi, è la nuova concittadina centenaria della città, Il sindaco Antonio Somma ha voluto incontrarla per farle i suoi auguri di persona.

"Ha occhi vispi, grinta da vendere e tanto ancora da insegnarci. - ha scritto la fascia tricolore - Gli anziani sono il capitale umano che rende ricca una comunità, il patrimonio di valori cui ispirarci nel nostro agire quotidiano. Tanti auguri nonna Anna, di cuore!".