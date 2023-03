Calcinacci dal Duomo di Amalfi: timori per la sicurezza del capolavoro dell'arte Il ministero ha stanziato 800mila euro per i lavori, ma dopo cinque anni è ancora tutto fermo

Ad Amalfi c'è preoccupazione per lo stato di salute di uno dei gioielli della Costiera Amalfitana e del mondo. Si susseguono, infatti, distacchi di intonaco e laterizi dal campanile. Un rischio concreto per i residenti del centro storico ma anche per i turisti che, nelle prossime settimane, torneranno in massa a visitare l'ex Repubblica marinara.

Da cinque anni si attendono gli interventi di messa in sicurezza, di cui però al momento non c'è traccia: come ricorda l'Agi, infatti, nel 2018 il ministero della Cultura aveva stanziato 800mila euro per la torre campanaria. In tutto questo tempo però, nonostante la disponibilità di risorse, gli interventi non sono mai partiti e dunque i rischi sono aumentati.

Nel 2017, invece, la Soprintendenza di Salerno e Avellino aveva stanziato 230mila euro per un altro restauro, questa volta alla facciata del Duomo. I lavori si sono conclusi nel 2021.